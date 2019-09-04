lol云顶之弈怎么出装火男好 火男最强出装教学

火男是云顶之弈中元素流的一个核心英雄，但是不少玩家都不知道在游戏中火男阵容怎么选?怎么出装呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
火男最强出装教学：
元素流是云顶之弈最近比如热门的一个体核心系，其中最为核心的一个英雄是火男。
云顶之弈火男阵容搭配推荐1
阵容核心：
火男(青龙刀，大天使，大帽子)。
选秀装备推荐：
暴风大剑，反曲之弓。
成型羁绊：
四帝国：所有帝国造成双倍伤害(诺手，卡特，德莱文，乌鸦)。
三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵(凯南，火男，冰鸟)。
二极地：极地的攻击有20%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果(猪妹，冰鸟)。
二恶魔：恶魔的攻击有40%几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害(火男，乌鸦)。
二骑士：骑士格挡来自普攻的20点伤害(诺手，猪妹)。
一忍者：你的场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者40%攻击(凯南)。
可选挂件羁绊：
极地，刺客，剑士。
前期英雄选择：
狼人，豹女，诺手。
中期英雄选择：
诺手，冰女，卡特，凯南，火男，猪妹。
简单思路及评价：
感觉像一套由两个强度很高的中人口羁绊糅合成的阵容，一旦成型强度是有的，但问题是成型较晚，需要前期过渡。
云顶之弈火男阵容搭配推荐2
阵容核心：
火男(青龙刀，羊刀，大帽子)。
选秀装备推荐：
大棒，反曲之弓。
成型羁绊：
四狂野：四狂野带来的攻速加成能够让核心英雄火男更快的开出大招，并且能够大幅的提升阵容的技能释放速度和伤害
三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵
三约德尔人：能够提高前排纳尔的坦度，也可以为凯南能够完整的放出大招打下基础，8人口成型之后可以补上3约德尔人的羁绊
前期英雄选择：
3贵族(盖伦，VN，剑姬)，两狂野(豹女，狼人)，两骑士(盖伦，诺手)
中期英雄选择：
四狂野或三元素+其他前期两星英雄(后期卖掉)
简单思路及评价：
未成形可以先七人口，等人齐了后再选择升八，因为约德尔人的羁绊并不是特别的重要，四狂野和元素使让火男开大的速度变得非常之快，除了双龙法，其他的阵容几乎没有还手之力，但双龙法的成型难度相当之大，没有两星龙王几乎无法形成威胁，火男尽可能追二，如果有梦想也可以追三，而豹女和狼人则要尽可能追三，补充阵容强度，露露狐狸凯南一定不能追三，没有位置也没有这个经济。大后期有钱可以升九人口，补猪妹配两极地加控制或者上个浪子(孤儿)亚索补控制。
遗迹灰烬重生是一款第三人称生存动作类游戏，遗迹灰烬重生流光水晶是一样极为稀有的物品，获取方法有限，那么流光水晶在哪里刷呢？还不知道的小伙伴下面和小编一起来看看遗迹灰烬重生刷流光水晶的方法介绍。必须有邪恶的大树这个本，然后打几下大树千万别打死。然后它就会召唤小怪和精英怪，招到它不出怪为止。一般水晶可以
恶魔流阵容是云顶之弈中比较强的一个阵容，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中恶魔流阵容具体该怎么玩好？下面就跟着91手游网小编来看看吧！阵容6人口的时候：7人口的时候：来乌鸦了把豹女换了：8人口可以看实际情况再上牌。详细玩法1、刚开始的选秀：铲子>大剑>锁子甲>其他。因为需要转恶魔，所以
极地元素双恶魔阵容是《云顶之弈》中比较强势的一个阵容，但是很多玩家都不知道在游戏中极地元素双恶魔阵容怎么玩？那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！极地元素双恶魔阵容搭配教学：就是现在国服这个环境极地牌实在太好拿了，寒冰狗熊冰鸟各种无人问津。开始会觉得玩极地太吃寒冰装备，太缺火男，后来发现寒冰完全就
贵族阵容是云顶之弈中一种很肉的阵容，很多玩家都很喜欢，那么在游戏中贵族阵容怎么上分好？这边91手游网小编给大家介绍下吧！贵族阵容超强上分教学：《云顶之弈》的贵族阵容可以为己方棋子增加护甲并附带攻击回血的效果，所以贵族是一种很肉的阵容。总体思路，前期靠白嫖的卡和装备来保证连胜，或者保证不掉太多的血来确
dnf中新上线的使徒问答赢好礼活动，想必还是有好多小伙伴们不知道答案吧！那么小编今天就给大家带来了关于这个使徒问答赢好礼答案汇总介绍啦!DNF使徒问答赢好礼答案是什么我们先来看一下巴卡尔的答案是A，这个编号13的话是九月七号的时候正式开启的，大家可以耐心的等待一下。每天的话大家是有一次机会可以免费答
DNF上线了一个使徒问答赢豪礼活动，想必还有许多小伙伴不清楚正确答案吧，下面91小编给大家分享一下使徒问答赢好礼答案啦!DNF使徒问答赢好礼答案是什么我们先来看一下巴卡尔的答案是A，这个编号13的话是九月七号的时候正式开启的，大家可以耐心的等待一下。每天的话大家是有一次机会可以免费答题了，如果当天不
云顶之弈中的有一个卡进圈的bug，还不清楚的小伙伴们，赶快来和91小编一起看看开局进圈bug介绍吧!云顶之弈怎么卡进圈里当所有的玩家们准备好之后，就会一起沾到圈外，然后大家一起开始选秀。这个小小英雄倒不是很重要，主要是能够挑选的装备才是后来胜利的关键。就是在分贝装备的时候，大家直接走入圈内，一定要快
DNF上线了一个使徒问答赢豪礼活动，9月4日的问题是巴卡尔篇，下面91小编给大家分享一下巴卡尔篇的正确答案。DNF使徒问答巴卡尔篇答案是什么Q：龙之战争后，巴卡尔开始了对天界的暴政，禁止了天界人对魔法的使用，天界人不得以开始发展起来枪械科学，巴卡尔这样做的根本原因是什么?A.由于魔法无法击败赫尔德，
DNF上线了一个使徒问答赢豪礼活动，这个活动入口在哪呢?下面91小编给大家分享一下DNF使徒问答赢好礼活动参加网址，一起看看吧。DNF使徒问答赢好礼活动在哪使徒问答赢好礼参加地址：点击进入共战十一载使徒问答赢豪礼活动时间是9月2日至9月7日，不过正式活动时间是在9月5日开始，目前只是预热阶段。在活动
DNF是一款动作类游戏，DNF在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下面小编为大家带来巴卡尔篇的答案。不知只不觉中玩家们的意见和DNF度过十一年了，在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下