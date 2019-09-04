lol云顶之弈怎么出装火男好 火男最强出装教学

2019-09-04 10:01:28 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

火男是云顶之弈中元素流的一个核心英雄，但是不少玩家都不知道在游戏中火男阵容怎么选?怎么出装呢？别着急，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

火男最强出装教学：

元素流是云顶之弈最近比如热门的一个体核心系，其中最为核心的一个英雄是火男。

云顶之弈火男阵容搭配推荐1

诺手，卡特，凯南，德莱文，火男，猪妹，冰鸟，乌鸦。

阵容核心：

火男(青龙刀，大天使，大帽子)。

选秀装备推荐：

暴风大剑，反曲之弓。

成型羁绊：

四帝国：所有帝国造成双倍伤害(诺手，卡特，德莱文，乌鸦)。

三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵(凯南，火男，冰鸟)。

二极地：极地的攻击有20%几率对目标造成持续2秒的晕眩效果(猪妹，冰鸟)。

二恶魔：恶魔的攻击有40%几率灼烧一名敌人的所有法力值并造成等额的真实伤害(火男，乌鸦)。

二骑士：骑士格挡来自普攻的20点伤害(诺手，猪妹)。

一忍者：你的场上恰好拥有1个忍者时，提高该忍者40%攻击(凯南)。

可选挂件羁绊：

极地，刺客，剑士。

前期英雄选择：

狼人，豹女，诺手。

中期英雄选择：

诺手，冰女，卡特，凯南，火男，猪妹。

简单思路及评价：

感觉像一套由两个强度很高的中人口羁绊糅合成的阵容，一旦成型强度是有的，但问题是成型较晚，需要前期过渡。

云顶之弈火男阵容搭配推荐2

豹女，狼人，狐狸，纳尔，凯南，丽桑卓，火男，露露。

阵容核心：

火男(青龙刀，羊刀，大帽子)。

选秀装备推荐：

大棒，反曲之弓。

成型羁绊：

四狂野：四狂野带来的攻速加成能够让核心英雄火男更快的开出大招，并且能够大幅的提升阵容的技能释放速度和伤害

三元素使：在战斗开始时，召唤一个元素之灵

三约德尔人：能够提高前排纳尔的坦度，也可以为凯南能够完整的放出大招打下基础，8人口成型之后可以补上3约德尔人的羁绊

前期英雄选择：

3贵族(盖伦，VN，剑姬)，两狂野(豹女，狼人)，两骑士(盖伦，诺手)

中期英雄选择：

四狂野或三元素+其他前期两星英雄(后期卖掉)

简单思路及评价：

未成形可以先七人口，等人齐了后再选择升八，因为约德尔人的羁绊并不是特别的重要，四狂野和元素使让火男开大的速度变得非常之快，除了双龙法，其他的阵容几乎没有还手之力，但双龙法的成型难度相当之大，没有两星龙王几乎无法形成威胁，火男尽可能追二，如果有梦想也可以追三，而豹女和狼人则要尽可能追三，补充阵容强度，露露狐狸凯南一定不能追三，没有位置也没有这个经济。大后期有钱可以升九人口，补猪妹配两极地加控制或者上个浪子(孤儿)亚索补控制。