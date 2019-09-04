LOL无限火力2019下半年怎么玩 无限火力2019下半年开放时间介绍

2019-09-04 09:59:17 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

无限火力是lol中的一个模式玩法，那么无限火力2019下半年什么时候开放?什么时候出来?不少小伙伴都不知道，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

无限火力2019下半年开放时间介绍：

lol无限火力2019下半年什么时候开放?

2019无限火力在9月开启的概率非常的小，无限火力上期开启的时间是1-3月，差不多经历了两个版本的时间，上期开启的时间之后，距离现在已经有比较比较长的时间了，目前，目前官方并没有将无限火力下一期开启的时间进行公布，而且无限火力开启的时间是没有固定的。不过，由于无限火力每年都将会开启1-2次，而2019年在1月份已经开启了一次，因此小编猜测：在接下来无限火力开启的时间应该会在11月左右开启，但如果11月无限火力没有开启的话，有很大的概率要等到明年才会开启了。

【无限火力模式特色】

1、该模式下所有英雄CD技能冷却缩减百分之八十。

2、该模式的整体游戏节奏会很快，所以非常刺激。

3、该模式下所有英雄角色都不需要蓝耗，可以尽情释放技能。

【无限火力强势英雄推荐】

1、炸弹人符文：巫术(奥数彗星、法力流系带、超然、风暴聚集)+主宰(眼球收集器、无情猎手)

2、刀妹符文：精密(征服者+凯旋+传说血统+致命一击)+启迪(完美时机+饼干配送)

3、精密(致命节奏、凯旋、传说欢欣、致命一击)+主宰(猛然冲击、眼球收集器)

4、劫：疾行之靴+破败王者之刃+幽梦之灵+守护天使+多米尼克领主的致意+水银弯刀

5、内瑟斯：轻灵之靴+三相之力+振奋盔甲+日炎+兰顿之兆+狂徒铠甲

6、剑圣：幽梦之灵+斯塔提克电刃+狂战士胫甲+无尽之刃+多米尼克领主的致意+饮血剑