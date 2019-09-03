魔兽世界怀旧服诺莫瑞根副本怎么打 诺莫瑞根全副本通关技巧分享

2019-09-03 17:43:36 来源：91单机游戏 编辑：msc

魔兽世界怀旧服中的副本任务很多，其中诺莫瑞根全副本要怎么过呢?好多小伙伴们在问，来和小编一起看看关于诺莫瑞根全副本过关攻略吧!

魔兽世界怀旧服诺莫瑞根全副本怎么打

诺莫瑞根(BOSS等级最高34级，建议30+级进入)

任务：

1、《部落》《25级领取》《主工程师斯库提》奥格瑞玛工程训练师领取

2、《部落》《25级领取》《设备之战》奥格瑞玛工程训练师领取(奖励的裤子我打满分)

3、《共同》《20级领取》《一团混乱》副本内找到一个地精NPC，护送他出副本。(一般等副本结束后再做，不过建议放弃，太麻烦)

4、《联盟》《20级领取》《工匠大师欧沃斯巴克》铁炉堡地铁站门口领取

5、《联盟》《20级领取》《拯救尖端机器人》上一个任务的后续(在副本外拿第一张穿孔卡片地方的附近)

6、《联盟》《24级领取》《基础模组》铁炉堡地铁站门口领取

7、《联盟》《24级领取》《灾难之后》铁炉堡地铁站门口领取

8、《联盟》《25级领取》《抢救数据》铁炉堡地铁站门口领取(需要先在副本外找到一张穿孔卡片)

9、《联盟》《25级领取》《大叛徒》铁炉堡地铁站门口领取(奖励的裤子我打满分)

10、《联盟》《25级领取》《脱落时挖掘机》暴风城工程训练师附近领取

值得拥有的掉落物品：

1、水藤蓝色法杖(属性不咋样，但是装备可以水下呼吸，水下作业必备!!)

2、充能齿轮随机附魔的戒指属性看脸

3、瑟玛普拉格的左臂蓝色双手斧

4、电磁融合激活器蓝色布甲头

5、秘密数据卡

PS：部落玩家可以不下副本但是建议完成第一个任务，会给一个传送棒，可以直接传送到诺莫瑞根

以上就是小编为大家带来的关于魔兽世界怀旧服诺莫瑞根全副本攻略分享啦!