DNF2019国庆套宝珠属性如何 DNF2019国庆套宝珠属性详细介绍

2019-09-03 17:42:02 来源：91单机游戏 编辑：msc

马上就是国庆节了，dnf2019年国庆套宝珠的属性到底怎么样呢?好多小伙伴们都有在问，来和小编一起看看关于DNF2019国庆套宝珠属性介绍吧!

DNF2019国庆套宝珠属性怎么样

今年的宝珠暂时没有更新爆料，今天给大家带来的将是去年的国庆套宝珠介绍，敬请期待更新!

2018国庆套宝珠：

今年的国庆套宝珠有三种。

远古之金字塔宝珠

部位：腰带、鞋子

物理攻击力 +24

魔法攻击力+24

独立攻击力 +36

Lv1~30 技能 +1(增加技能等级的属性只适用于主动技能，1级就精通的技能不适用)

远古之王权宝珠

部位：首饰

力量、智力、体力、精神+35

远古之狮身人面像宝珠

部位：首饰

所有属性强化+18

以上就是小编为大家带来的关于DNF2019国庆套宝珠属性介绍啦!