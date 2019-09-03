LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机怎么找 LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机位置分享

2019-09-03 17:41:24 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，库奇的飞机这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机在哪

这个彩蛋的位置在蓝色方红BUFF和F6之间处，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击红BUFF和F6之间的飞机即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

急速前进 库奇的飞机是谁制造的?(答案A)

A：创意工坊 黑默丁格

B：生化博士 黑默丁格

C：拆弹专家 黑默丁格

以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机位置介绍最新相关资讯。