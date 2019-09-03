LOL峡谷彩蛋大搜查塔姆不挑食怎么找 LOL峡谷彩蛋大搜查塔姆不挑食位置分享

2019-09-03 17:40:44 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，塔姆不挑食这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查塔姆不挑食在哪

这个彩蛋的位置在大龙坑上分岔路处，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击塔姆然后回答正确的答案即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

五星大厨 塔姆曾经把( )当做食材?(答案C)

A：青蛙

B：蜗牛

C：河道蟹

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