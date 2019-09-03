CFel通行证怎么获得 CFel通行证获得方法及地址分享

2019-09-03 17:07:35 来源：91单机游戏 编辑：十一

CF的cfel通行证要在哪里获取呢?许多小伙伴都在问，下面91小编给大家分享一下CF的el通行证获取方法以及地址分享啦!

CFel通行证怎么获得

首先是这个通行证的话是大家每天观看比赛签到就可以获得的，这个是有等级限制的，一共是有10个等级的。等级越高的话所获得的奖励也就是越来越丰富的，比如10级的话就是可以获得新usp枪支永久的。

想要升等级的话，大家可以绑定游戏，分享链接给好友，发送弹幕，观看直播五分钟等等，可以看一下上面的截图哦。

CF的cfel通行证获得地址：点击进入

以上就是小编为大家带来的关于CFel通行证获取方法介绍啦