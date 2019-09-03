dnf盛秋月兔宠物属性怎么样 dnf盛秋月兔宠物属性详情介绍一览

2019-09-03 16:59:58 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf中的盛秋月兔宠物属性怎么样想必还有许多小伙伴不清楚吧，下面91小编给大家分享一下盛秋月兔宠物属性!感兴趣的小伙伴赶快和91小编一起看看吧。

dnf盛秋月兔宠物属性怎么样

首先想要获得DNF盛秋月兔宠物礼盒的玩家们，需要购买盛秋月兔礼包的，不到十块钱的，但是只能够买一个哦。接下来大家就会获得，开启之后大家就会看到1个无期限的宠物，接下来我们再来看一下他的属性吧，属于比较稀有的：

光属性强化增加10点

城镇移动速度加百分之十

还有10千克的负重

其他的没有任何的属性，是永久的，大家可以长期的使用。

以上就是小编为大家带来的关于dnf盛秋月兔宠物属性介绍啦!