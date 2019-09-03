DNF南瓜球礼盒为什么不能用 DNF南瓜球礼盒无法使用解决办法

2019-09-03 16:58:15 来源：91单机游戏 编辑：十一

DNF刚上线了4款南瓜球礼盒，南瓜球礼盒活动时间是9月5日至9月24日维护前买，不少小伙伴发现买了不能用，这是为什么呢?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起看一下吧。

DNF南瓜球礼盒无法使用怎么办

南瓜球礼盒活动时间是9月5日至9月24日维护前，南瓜球礼盒的售价在2200点券，而且桂月好礼缤纷送活动中获得代金券是无法使用的，9月5日更新的活动貌似都不可以使用代金券，所以有是一个坑。南瓜球礼盒一共有四款，神奇的南瓜球礼盒、奇妙的南瓜球礼盒、玄妙的南瓜球礼盒以及新奇的南瓜球礼盒

南瓜球礼盒既然分为四款，那么肯定是有区别的，每款礼盒需要对应的职业才能使用，所以这就是很多玩家出现无法使用的问题，每款礼盒的内容的都是一模一样的，只是使用的职业有区别，所以在购买之前一定要确认清楚。

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