​dnf月满人间光环属性如何 ​dnf月满人间光环属性详情介绍

2019-09-03 16:03:41 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中月满人间光环外观以及属性到底怎么样呢?相信有些小伙伴还不知道吧，那么下面小编给大家带来了月满人间光环属性介绍。

dnf月满人间光环属性怎么样



这个月满人间光环因为是中秋纪念光环，所以外观以满月为主，还加有玉兔来回走动的特效，外观还是不错的。至于属性的话就比较一般了，仅有10%的城镇移速加成，自然是和技能光环没法比。

有的小伙伴可能会问这个光环能不能拿去分解徽章呢，答案是不能，这个光环是无法进行分解的，毕竟10块钱的礼包，想想也不会有这么好的事。

以上就是小编为大家带来的关于dnf月满人间光环属性介绍啦!