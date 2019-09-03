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dnf哈林硬币有什么作用 dnf哈林硬币使用方法介绍

2019-09-03 16:01:52来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

dnf是一款动作类游戏，dnf中哈林硬币有些什么用处呢?怎么使用呢?相信有些小伙伴还不知道，那么下面小编给大家带来了这个哈林硬币的相关用处介绍。

dnf哈林硬币有什么用 dnf哈林硬币用处介绍

dnf哈林硬币有什么用

其实细心观察南瓜球礼盒说明的小伙伴应该都知道，这个哈林硬币是可以拿去赛利亚处兑换徽章的，每个徽章需要2个哈林硬币，也就是说需要两个南瓜球礼盒才能兑换一个徽章。

别看这些徽章只是一般的华丽徽章，但是他的颜色确实很稀有的，绿色的精神/智力徽章(专门打上衣和下装的)，黄色的体力/力量徽章(专门打头肩和项链的)，要知道这些都是平时分解时装怎么都分解不出来的，对于面板提升很有帮助。

以上就是小编为大家带来的关于dnf哈林硬币用处介绍啦!

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