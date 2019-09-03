dnf哈林硬币怎么获得 dnf哈林硬币获取技巧详览

2019-09-03 15:57:13 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

dnf中的哈林硬币要怎么获取呢？想必还是有好多小伙伴们都可能还不知道哦，那么小编今天就给大家带来了关于这个dnf中哈林硬币的相关获取方法介绍啦!

dnf哈林硬币怎么获得

这个哈林硬币目前只有一种获得方法，那就是购买南瓜球礼盒，一个南瓜球礼盒送一个硬币，一共4个南瓜球礼盒全部购买之后正好能把两个徽章兑换了(一个徽章礼盒需要2硬币)。

这个南瓜球礼盒是2200点卷一个，可能有的小伙伴会觉得兑换两个华丽徽章有些不值，不过大家可以点击徽章目录了解一下，这两个徽章可不是一般的徽章，绿色是加精神和智力的(绿色徽章专打上衣和下装)，黄色徽章是加体力和力量的(黄色徽章专打头肩和项链)。

这些徽章的属性可都是绝版属性，分解时装都分解不出来的。虽然加的不是很高，可是对于追求极致面板的小伙伴来说却不可缺少的。

以上就是小编为大家带来的关于dnf中哈林硬币的获取方法介绍啦!