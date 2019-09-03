dnf月满人间光环好不好看 dnf月满人间光环外观属性详情介绍

2019-09-03 15:38:41 来源：91单机游戏 编辑：十一

dnf中的月满人间光环外观以及属性到底怎么样呢?想必还有许多小伙伴不清楚吧，今天91小编给大家分享一下月满人间光环外观属性介绍啦!

dnf月满人间光环属性怎么样

这个月满人间光环因为是中秋纪念光环，所以外观以满月为主，还加有玉兔来回走动的特效，外观还是不错的。至于属性的话就比较一般了，仅有10%的城镇移速加成，自然是和技能光环没法比。

有的小伙伴可能会问这个光环能不能拿去分解徽章呢，答案是不能，这个光环是无法进行分解的，毕竟10块钱的礼包，想想也不会有这么好的事。

以上就是小编为大家带来的关于dnf月满人间光环属性介绍啦!