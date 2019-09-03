dnf哈林硬币有什么用 dnf哈林硬币作用详解一览

dnf中的哈林硬币有些什么用处呢？怎么使用呢？想必这是很多小伙伴们都很关注的问题吧，那么小编今天呢，就给大家带来了关于这个哈林硬币的相关用处介绍啦!
dnf哈林硬币有什么用
其实细心观察南瓜球礼盒说明的小伙伴应该都知道，这个哈林硬币是可以拿去赛利亚处兑换徽章的，每个徽章需要2个哈林硬币，也就是说需要两个南瓜球礼盒才能兑换一个徽章。
别看这些徽章只是一般的华丽徽章，但是他的颜色确实很稀有的，绿色的精神/智力徽章(专门打上衣和下装的)，黄色的体力/力量徽章(专门打头肩和项链的)，要知道这些都是平时分解时装怎么都分解不出来的，对于面板提升很有帮助。
好啦，以上就是小编为大家带来的关于dnf哈林硬币用处介绍啦!
dnf中的哈林硬币有什么用处呢?想必许多小伙伴还不清楚吧，今天91小编十一给大家介绍一下哈林硬币的相关用处，感兴趣的小伙伴一起来瞧瞧吧。dnf哈林硬币有什么用其实细心观察南瓜球礼盒说明的小伙伴应该都知道，这个哈林硬币是可以拿去赛利亚处兑换徽章的，每个徽章需要2个哈林硬币，也就是说需要两个南瓜球礼盒才
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