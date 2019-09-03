魔兽世界怀旧服全职业天赋加点介绍 怀旧服全职业天赋推荐

魔兽世界怀旧服天赋要怎么加点呢？估计有些小伙伴还不是很清楚吧，那么下面小编给大家带来了魔兽世界怀旧服全职业天赋推荐。
战士
此天赋非常适用于经典旧世时期的老版本战士，可以一次性到60级不洗点，效率练级和副本为主，同时兼顾PVP。当然了，每个人都有自己的喜好和考量，没有一个统一的能说服所有人的加点方法。但有的天赋是必点，横扫、致死、武器专精要加满5点、战术掌握要加满5点，强化压制和穿刺加满2点。其他天赋可以根据自身装备和武器，作战区域来调整。
圣骑士
圣骑士练级相对比较慢，在没有满级之前我们的天赋加点应该围绕练级来展开，42级之前圣骑士对应的天赋应该是惩戒，加点是总之就是为了高效快捷的击杀野怪并且能够节约蓝耗。42级之后是选择防御系还是神圣系，就根据各位的需要见仁见智了。但60级的圣骑士非常方便就业，无论5人本还是团本，奶骑基本都是各位团长争先抢的。所以相对于惩戒骑，小编更推荐奶骑。
法师
法师可以说是很多玩家最喜欢的职业之一了，灵活，能自保，有爆发，关键是还能带妹，可耍帅!法师上来单系全加火，强化火球，用火球升级快。升到30左右，可以考虑改奥(出+奥暴暴击的)或者冰(出碎冰)来暴怪。等到40+了，冰系的可以出暴风雪来AOE怪。奥系的可以配合火系的冲击波来AOE。小编个人推荐低等级火奥为主，高等级改冰30+天赋。
猎人可以说是怀旧服升级最快的职业了，除了单体伤害还有AOE伤害，更重要的是有宠物，几乎可以无伤做任务。猎人的练级通用天赋点出了震荡射击和驱散，练级和小副本都没有任何问题，耐久训练提高宝宝的生存和输出能力。
术士
术士可以说是60年代的打架小能手，玩法定位也很丰富。痛苦天赋比起毁灭天赋虽然爆发不高，但重在持续伤害和安逸的走位控制，PVP也很厉害。这套疯狂练级天赋能使消耗最小，伤害最大。
牧师
牧师作为魔兽世界60级年代的首要治疗，这个职业拥有着庞大的玩家数量，其中不乏许多妹子。所以更推荐治疗最大化，蓝量最大化的奶牧。
萨满
萨满是能力比较综合的一个职业，既能走奶路线，也可以走暴力输出路线。建议前期增强，40级后或者46级之后再转元素，兼顾输出与辅助能力。元素萨满爆发稳定、能攻能守、阵战王者。
德鲁伊
要适合练级的天赋，德鲁伊怀旧服首选偏重野性的天赋，野德能够轻易获得很不错的攻强和暴击率。可以先点恢复的激怒，方便练级和PK，再加1点平衡的自然之握，然后就开始全加野性，野性加完后再把剩下的平衡天赋加好就行。
盗贼
60年代最经典、使用范围最广的盗贼天赋是21-8-22，其中刺杀21点，点出冷血;战斗8点，出命中;敏锐22点 出伺机待发。
最后呢要提醒大家，正式服里在换天赋的时候是没有费用产生的，同时在非战斗状态下可以随时切换天赋。60年代的时候是没有双天赋的，而且60年代洗天赋是需要花钱的，而且随着洗天赋的次数增加费用也会增加，如果想要换天赋必须回到主城找NPC。你还记得你当年的天赋点是怎么加的吗?
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