云顶之弈9.17版本哪些羁绊厉害 9.17版本羁绊评级解析

2019-09-03 10:49:23 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近不少玩家都在问云顶之弈9.17版本哪些羁绊强?哪些羁绊厉害呢？相信很多小伙伴都很好奇吧，那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！

云顶之弈9.17版本羁绊评级解析

从9.17版本的羁绊评级的内容来看，S级的职业羁绊护卫、法师的阵容纷纷在职业羁绊中成为了版本的第一位，而剑士、斗士这些连续两个版本制霸云顶的羁绊终于跌落了神坛渐渐成为了A级的全新的羁绊。在9.17版本中种族的羁绊，浪人依旧是作为挂件最强的羁绊位于版本的S级的内容，而在S级阵容恶魔的羁绊突然成为了版本最前列的羁绊，在9.17版本中恶魔的羁绊成为了版本的S级的英雄，合理的利用这些羁绊能搭配版本最强点。

恶魔

阵容推荐

恶魔的阵容体系在9.17版本成功位于版本的S级，输出的能力非常强，这个阵容能烧对手的蓝让对手放不出技能有一种强烈的输出的效果，同时在新版本中潘森出来以后双护卫的体系能更好的增加版本的保护性的效果，配合恶魔的阵容体系，输出的效果还是非常强。

核心推荐

伊芙琳可以作为恶魔的阵容体系更好的打出输出的效果，伊芙琳在新版的恶魔体系里能轻松的打出高额的爆发，开技能以后的输出能力非常强，能轻松的打出版本的输出的效果。

出装解读

伊芙琳的出装推荐做出龙牙，春哥增加伊芙琳的保底效果，吸血枪增加回复的能力。

浪人

阵容推荐

亚索在版本中成为了浪人的羁绊体系，在很多阵容里亚索都可以作为挂件来使用，但是对于一些枪手剑的阵容的输出能力也是非常强的，形成六剑士的羁绊以后的输出、爆发的能力都是非常强的，游戏进入后期以后亚索可以更好的利用护盾、前排打出保底的输出性效果。

核心推荐

亚索在这个阵容里是比较核心的牌，作为浪人、剑士双重的属性羁绊亚索可以更容易的打出输出、爆发性的效果，浪人亚索一直被称之为是孤儿牌，不过单挂的抗伤能力非常强。

出装解读

亚索的出装推荐做出炽天使能更快的放出大招，龙牙能增加保底能力，卢登增加爆发。

护卫

阵容推荐

潘森的护卫阵容在极地游侠护卫的体系里表现还是非常强的，艾希的输出能力也非常强，尤其是在配合极地的buff的输出能力也非常高。潘森作为护卫的牌的保底能力非常强能更好的给到技能打出控场、输出的效果，潘森在版本中的输出能力也是非常的恐怖的点。

核心推荐

潘森在这个阵容里是比较核心的输出卡，大招能打出高额的控场、爆发，尤其是形成的护卫或者是龙的羁绊作为五费卡的潘森都能更好的给阵容增加一定的保底效果，非常强。

出装解读

潘森的出装推荐做出双青龙刀能更早的开出大招，狂徒能增加潘森的团队保护效果。

法师

阵容推荐

法师的阵容体系现在很少去凑六法，六法的阵容坦度太低，会导致阵容的质量也变差，所以现在一般会走到狂野龙法三法的体系，这样阵容的输出能力也非常强，同时三龙挂一张潘森提供的团队输出的控场对于法师的阵容也是有着非常强的保护性的效果，让龙王主C。

核心推荐

龙王在这个阵容里能打出龙、法师的羁绊，这样的输出能力都非常的强，尤其是龙王在版本中的输出、爆发的能力非常的恐怖，合理的安排龙王的展位能更好的调整输出的效果。

出装解读

龙王的出装推荐做出青龙刀能进一步增加龙王的输出效果，羊刀配合大帽子打输出。

在9.17版本这些S级的羁绊的表现还是非常强的，输出的能力非常强，能更好的利用这些羁绊组件成版本最强的阵容，大家都在版本更新以后更好的利用这些阵容进行输出吧!