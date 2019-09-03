云顶之弈9.17版本怎么玩游侠护卫潘森阵容 9.17版本游侠护卫潘森阵容玩法详解

2019-09-03 10:47:35 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

游侠护卫潘森阵容是云顶之弈9.17版本中的一个S级阵容，相信不少小伙伴都很好奇在游戏中游侠护卫潘森阵容怎么玩?怎么搭配？别着急，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

云顶之弈9.17游侠护卫潘森阵容玩法详解：

阵容组成：莫德凯撒、薇恩、韦鲁斯、寒冰、千珏、蕾欧娜、猪妹、潘森

阵容分析：

这套阵容强在过度十分的平滑和合理，前期和可以用三贵族过度中期转为双游侠加双骑士，然后等待布隆寒冰、千珏、蕾欧娜的到来，实际上这个阶段阵容强度就很高了，后续等待潘森和瑟庄妮只是为了完善体系，所以该阵容即便没有拿到潘森，也有不俗的战斗力。

阵容站位：

蕾欧娜+瑟庄妮站在前排吸收伤害同时快速释放控制技能;千珏在阵容的最中间开启大招保护队友，后排韦鲁斯加寒冰组成输出点，潘森侧翼添砖加瓦。

核心C位：

寒冰>韦鲁斯>潘森

装备优先级：

因为主要的C位还是寒冰和韦鲁斯，所以装备上还是优先羊刀、飓风和沉默刀，功能性和输出能力兼备。

实战效果：

虽然潘森的大招伤害不高，但是凭借四游侠的高额伤害，阵容拥有不俗的强度，这种玩法不依赖潘森，但是也可以让对方无法拿到良性潘森，在自身阵容保持强度的情况下还能削减对方阵容的强度，可谓一举两得。

总结：

9.17版本云顶之弈毫无疑问是属于潘森的天下，但是在阵容的挑选上也需要十分谨慎，而游侠护卫潘森阵容就是9.17版本较为全面的存在。