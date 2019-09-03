云顶之弈9.17版本潘森阵容哪个好 9.17版本潘森阵容搭配推荐

潘森是云顶之弈9.17版本中上线的一个新英雄，但是很多玩家都不知道在游戏中新英雄潘森阵容怎么搭配?那么今天91手游网小编就给大家介绍下吧！
云顶之弈新英雄潘森阵容推荐
五费棋子潘森属性详情：
潘森：
特质/职业：龙族/护卫
法力值： 100/150 → 150/200
护甲： 100 → 80
法术伤害： 15%/30%/45% → 10%/20%/30%
技能眩晕时长：4/6/8 → 2/2/2
以上数据来自最新的测试服，因为太过强大已经在测试服被削弱了，虽然各项属性遭到了削弱，但是技能特点没有改变，所以潘森依旧极其可怕，而他的玩法也较为多变，既可以成为一个副手进行辅助，也可以成为主C。
一张图展示潘森的输出能力：
该局比赛是将潘森作为主要的输出单位，为其搭配上了提升技能伤害帽子等装备，而潘森一旦放出大招简直是清扫全场，满屏3000+的伤害直接秒杀全局。
潘森成为9.17必备英雄：
以上是9.17版本云顶之弈的五套S级别阵容，可以看到潘森都在其中，有趣的是蕾欧娜也成为了热门英雄，原因就是在于蕾欧娜搭配上潘森可以组成双护卫羁绊，人手一张潘森很好的概括了即将到来的9.17版本。
那么哪一套阵容更为适合上分呢?
游侠护卫潘森全期较强：
为什么是这套阵容?
首先我们选择潘森为核心的时候需要考虑两个点：
一、潘森是一个五费棋子如果阵容中还有死歌等其他五费棋子那么对于阵容经济和运气的要求就更高了;
二、潘森阵容成型慢，如果前期没有合适的过度阵容很难完全成型。
基于以上两点，笔者在9.17版本最为推荐的阵容是游侠护卫潘森。
游侠护卫潘森阵容解析：
阵容分析：
这套阵容强在过度十分的平滑和合理，前期和可以用三贵族过度中期转为双游侠加双骑士，然后等待布隆寒冰、千珏、蕾欧娜的到来，实际上这个阶段阵容强度就很高了，后续等待潘森和瑟庄妮只是为了完善体系，所以该阵容即便没有拿到潘森，也有不俗的战斗力。
阵容站位：
蕾欧娜+瑟庄妮站在前排吸收伤害同时快速释放控制技能;千珏在阵容的最中间开启大招保护队友，后排韦鲁斯加寒冰组成输出点，潘森侧翼添砖加瓦。
核心C位：
寒冰>韦鲁斯>潘森
装备优先级：
因为主要的C位还是寒冰和韦鲁斯，所以装备上还是优先羊刀、飓风和沉默刀，功能性和输出能力兼备。
实战效果：
虽然潘森的大招伤害不高，但是凭借四游侠的高额伤害，阵容拥有不俗的强度，这种玩法不依赖潘森，但是也可以让对方无法拿到良性潘森，在自身阵容保持强度的情况下还能削减对方阵容的强度，可谓一举两得。
总结：
9.17版本云顶之弈毫无疑问是属于潘森的天下，但是在阵容的挑选上也需要十分谨慎，而游侠护卫潘森阵容就是9.17版本较为全面的存在。
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