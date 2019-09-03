云顶之弈9.17版本潘森怎么玩 9.17版本新英雄潘森使用教学

潘森是云顶之弈9.17版本中上线的一个新英雄，那么在游戏中新英雄潘森怎么用?怎么玩好？很多玩家都很好奇，下面就跟着91手游网小编来看看吧！
9.17版本新英雄潘森使用教学：
在最近两天的9.17版本云顶之弈模式中，潘森的出场率实在太高了，尽管五费英雄不适合作为你构建阵容的核心，但中后期拿到潘森就能够让你的阵容如虎添翼。潘森是龙族和护卫特性，使得他可以只花费3个英雄就形成2龙2护卫的小羁绊，而且可以外挂多个阵容，比如换形师、恶魔、龙法、约德尔人、虚空。基本上，潘森已经成为了新版本的最强单卡，能够塞进他的阵容都是S级的阵容，打到后期都是潘森护卫的内战局。
潘森上线两天被大砍
毕竟，潘森本身的单卡强度也太高了，设计师调整了初始法力值，使得有朔极之矛的潘森有机会放出两次大招。全英雄第一的基础生命值和基础护甲，加上龙本身的83%魔法减伤，让潘森变成了云顶之弈最硬的英雄。潘森也完美诠释了何为有肉也有输出，技能一段伤害是目标最大生命值15%，持续伤害是目标最大生命值20%，再加上他一级就有4秒的控制时间，即使没有升到两星潘森都已经很强。
但正所谓大热必死，潘森在强势了两天后，8月30日即将迎来热修复补丁的削弱。总法力值大幅提高，出朔极之矛也放不出两次技能了。基础护甲小幅削弱，降低潘森的不死之身。技能伤害则是削弱了不少，但考虑到潘森是全体伤害，只要大招砸中多个目标还是十分可观。眩晕持续时间固定2秒这个改动就很伤，潘森的控场效果降低了很多，无法和蕾欧娜、瑟庄妮等英雄形成完美的控制链了。
而在龙护卫的阵容中，潘森基本上和蕾欧娜或者布隆捆绑在一起，所以，这次版本改动后，护卫的护甲加成从50降低到35，这也是一个重大的削弱。事实上，护卫羁绊在上个版本就很强，只是设计师搁置到现在才改动。这次改版后的潘森阵容其实仍然有出场机会，只是比之前更加需要装备了，先前的潘森技能没有装备都能打出超高伤害。潘森阵容不能无脑拿，需要在前期运营时考虑更多阵容的变数了。
潘森的角色定位
潘森将在下周二登录国服正式服，届时将是热修复后的版本。潘森在上线初期激活了五套S级别的阵容，那么，新英雄潘森应该如何使用呢。首先，潘森的定位是坦克英雄，拥有惊人的血量和护甲，而且两个特性都适合作为前排。但由于潘森是控场角色，你希望他在放完大招后才死，所以尽量不要让他成为吸收火力的炮灰。
由于潘森是一个5费的英雄，和大部分的五费英雄一样，你不能指望他成为阵容基石，你可能不会在每场对局中都看到他。潘森不是凯尔，拥有一个疯狂而高贵的buff，当我们使用潘森时，最好是构筑了一些可行的套路，将潘森作为补充角色，你同时拥有3个龙在场也没有关系。
而潘森的技能和重做后的大招一样，他跳到半空变成无法锁定状态，并且向最远的敌人进行冲刺，对他们造成晕眩效果。潘森的大招分成两个部分，第一段是命中时的百分比生命伤害，第二段是持续灼烧的真实伤害。因此，潘森自带了重伤效果，非常克制德莱文或者金克丝这种远程主C的阵容。
对于潘森的使用有两个建议，第一个是大招施法期间无法被选定，所以狂徒铠甲能够让他持续回血，并且迅速脱离仇恨;第二个是潘森很怕肃静和恶魔羁绊，尤其在这次削弱了法力值后，如果不能尽快放在技能就很亏了。
潘森的装备推荐
由于潘森的基础数值很强，削弱后依然是5费英雄的标准强度，所以我们在装备搭配时，会希望他变成更硬，让他可以尽快放出大招。因此，狂徒铠甲、冰霜之心是核心装备，一个加强回血能力，一个提高护甲并且加快潘森放技能的速度。
守护天使也是很适合潘森的技能，可以确保他在团战中放出大招，但由于潘森本身坦度不错，可能在大多数情况下，队伍中的其他英雄更需要它，比如伊芙琳、斯维因。潘森这次法力值砍到200后，朔极之矛的实用价值大幅降低，双朔极之矛的打法已死。
海克斯科技枪刃也可以考虑，让潘森的大招造成很高的回血效果，如果你决定将潘森作为主C的话，这是一个不错的选择。如果你对阵了游侠或者刺客阵容的话，荆棘之甲也是不错的选择，让你变得更肉，并且可以造成额外的伤害。
在英雄的站位方面，一般将潘森放在第一排或者第二排，但不要放在炮灰位置。尽量让队友享受到护卫的羁绊效果加成，并且让潘森能够尽快放出大招控场。
潘森的阵容推荐
首先，我们需要从潘森的两个特性考虑，龙和护卫，这两个羁绊都只有可怜的3个英雄，而且其中不少是高费英雄，除了潘森外没有太多的选择。一般情况下我们首选蕾欧娜作为搭配，因为蕾欧娜有AOE控制，和潘森可以形成控制链，而且蕾欧娜单卡质量比布隆高。但如果你已经有瑟庄妮的话，布隆也是可行的选择，可以凑2极地羁绊，瑟庄妮本身的控制和坦度不错，带布隆极地体系的话，最好补个德莱文或者金克丝作为C。
在龙的选择上，主要是看阵容的构成，如果你已经拿到纳尔的话，那就选择希瓦娜然后寻找斯维因凑3换形师。斯维因也适合搭配伊芙琳、布兰德凑3恶魔，这是当前版本最强的羁绊之一，而且这次热修复补丁完全没有削弱恶魔。如果你拿到朔极之矛或者鬼索的狂暴之刃这种装备，也可以选择奥瑞利安索尔，然后找卡尔萨斯和璐璐凑3法师。卡尔萨斯本身是暗影，如果你有卡位的话，也可以尝试找千珏或者莫德凯撒。
潘森在这次削弱后，有点类似于目前的科加斯，不太适合作为阵容的主C了，需要其他英雄来补充伤害。首先考虑布兰德、斯维因、卡尔萨斯、奥瑞利安索尔和纳尔。这个版本游侠和约德尔人羁绊也得到加强了，可以根据前期的装备和英雄卡先凑阵容，7级后开始搜4费卡，根据找到的4费卡来确定最终阵容。如果没有合适奥瑞利安索尔的装备，那么你在找到了蕾欧娜或者希瓦娜后，才考虑使用潘森，而且将潘森作为副坦和开团手使用。
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