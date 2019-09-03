魔兽世界怀旧服双开怎么操作 双开操作流程分享

2019-09-03 10:42:01 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

最近很多网友都在问魔兽世界怀旧服怎么双开?怎么操作呢？相信不少小伙伴都不知道吧，这边91手游网小编给大家介绍下吧！

双开操作流程分享：

需要的物料：两套键鼠，两个显示器，两个有效时间的魔兽账号，Aster软件。

直接上效果图

配置是:7700K+1060，加两个144的显示器。

把必要的驱动装的装好，不必要的卸载掉后，我们就可以安装Aster软件了，可能大家第一次会有点懵，其实设置非常简单，第一先要去添加一个管理员账号，并在下拉框中输入账号密码。

然后在设备页面分配给两台主机不同的设备，注意设备在工作的话会闪蓝框，不知道显示器的话可以右键点击显示该设备，屏幕上面就会有对应的标记。选择好了之后重启，就可以启动双系统了。

首先是Aster的设置，准备工作其实不算难，但建议不要装太多非必要的驱动为例：鼠标厂的各种软件。因为不是所有的程序都支持多开的，因此开机后这些软件和同时出现在两个分系统中，设置造成系统卡顿的情况。但常见的例如绝大多数办公软件，360，绝大部分网游，chrome等等都是支持双开的。

对于喜欢双开的朋友，这里提供了一种新思路，而且也给拉伴侣 或者基友 入坑也提供了便利。

Aster相当于两个系统，理论上不会有任何被举报多开封号的风险，但是不是所有软件都适合双开，建议尽量选择大厂的软件来安装。