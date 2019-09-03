先祖人类奥德赛怎么克服恐惧？克服恐惧方法介绍

在先祖人类奥德赛游戏中来到未知区域的时候人物会对这个场景害怕，那么各位小伙伴们知道怎么克服恐惧吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下克服恐惧方法介绍，希望能帮助到大家。
克服恐惧方法介绍：
是不是很多玩家都遇见过在地图中出现一团白光的情况。
其实这就是表示你来到了一个未知的地方，猩猩在这里很害怕，只要克服恐惧之后就可以开图了。
如果想克服恐惧，首先需要你在这片区域中不断地探索物体(就是开E，不断地识别未识别的东西)，等屏幕左下角出现一排文字提示，然后你就可以看身边一条条白色的小光线往哪个方向射，你就往哪个方向去，到达光线的聚集地，按住右键，就可以克服恐惧。
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