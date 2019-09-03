先祖人类奥德赛猴子食物中毒怎么办？食物中毒猴子招募方法介绍

2019-09-03 10:24:47 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

在先祖人类奥德赛游戏中，经常会出现一些食物中毒的猴子出现，那么各位小伙伴们知道食物中毒猴子怎么招募吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下食物中毒猴子招募方法介绍，希望能帮助到大家。

食物中毒猴子招募方法：

食物中毒的猴子可以让它喝水或者喝椰汁，最好直接喝椰汁，然后就能招募了。