先祖人类奥德赛怎么招募骨折猴子？骨折猴子招募方法介绍

2019-09-03 10:22:19 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

在先祖人类奥德赛游戏中，驻地附近总会出现骨折的猴子，那么各位小伙伴们知道怎么招募骨折猴子吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下骨折猴子招募方法介绍，希望能帮助到大家。

骨折猴子招募方法：

骨折的猴子可以给它吃马尾草和巧茶，吃了之后就能招募了。