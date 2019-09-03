遗迹灰烬重生龙心在哪里升级？龙心升级地点介绍

2019-09-03 10:17:48 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

升级龙心是遗迹灰烬重生玩家在游戏中取得成功的关键方式之一，那么各位小伙伴们知道遗迹灰烬重生龙心在哪里升级吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，那么接下来和大家一起分享一下遗迹灰烬重生龙心升级地点介绍，希望能帮助到大家。

龙心升级地点介绍

玩家升级龙心需要找一个叫根蔓之母的NPC，在她那里可以拿拟态和流光+1000废料升级龙心。

根蔓之母一开始在教堂，玩家找到她后，需要进去和她交谈。在交谈之后，玩家必须在一段时间内保护她免受敌人的攻击。如果他们成功了，根蔓之母将前往13号区。

到了第13区后根蔓之母就在检查站房间的西边(带巨大水晶的房间)，这是其他一些商人被发现的地方，而根蔓之母就在的楼梯间里。

升级龙心是遗迹灰烬重生玩家在游戏中取得成功的关键方式之一。不过，他们还必须升级角色的其他方面。例如，他们需要使用Forged Iron升级他们的武器和装甲，他们还需要花费特质点来改善他们的基本属性。