DNF干果月饼怎么制作 DNF干果月饼制作配方分享

2019-09-02 18:19:59 来源：91单机游戏 编辑：msc

还不知道dnf中的干果月饼要怎么进行制作的小伙伴们可以来看看，小编今天就给大家整理了关于干果月饼的制作配方以及相关属性介绍啦!

DNF干果月饼怎么做

大家需要到卖材料的NPC那边去领取材料的，需要的配方是一饼专用粉，一个鸡蛋，一个水果干。

接下来再来看一下属性：

这个是在300秒内，也就是五分钟内，攻击速度、已读速度、施放速度都达到百分之二十的。

但是这个有一个限制就是有两个模式之下是不可以使用的，大家需要注意一下是超时空旋涡和伊希斯，还需要注意的一点就是在9月24日之前使用玩不然的话就是会过期的。

以上就是小编为大家带来的关于DNF干果月饼制作配方属性介绍啦!