LOL峡谷彩蛋大搜查薛定谔方程怎么寻找 LOL峡谷彩蛋大搜查薛定谔方程位置分享

2019-09-02 18:18:11 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，薛定谔方程这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查薛定谔方程在哪

这个彩蛋的位置在红色方野区三龙处，具体位置如图所示，这个彩蛋需要点击大眼仔之后按下Ctrl+2即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

点击Ctrl+2键，维克兹会写下一段薛定谔方程

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