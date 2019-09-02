LOL峡谷彩蛋大搜查被误吞的阿木木怎么寻找 LOL峡谷彩蛋大搜查被误吞的阿木木位置分享

2019-09-02 18:17:06 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，被误吞的阿木木这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查被误吞的阿木木在哪

这个彩蛋的位置在蓝色方泉水里，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击凯南即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

医学博士凯南的原画里，X光照出科加斯的肚子里有一只疑似被误吞的阿木木。

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