LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机位置在哪 库奇的飞机位置一览

2019-09-02 17:57:09 来源：91单机游戏 编辑：十一

库奇的飞机是LOL峡谷彩蛋大搜查活动中的一个彩蛋，但是很多玩家都不知道在游戏中库奇的飞机这个彩蛋在哪找？下面就跟着91手游网小编来看看这个彩蛋的位置吧。

LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机在哪

这个彩蛋的位置在蓝色方红BUFF和F6之间处，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击红BUFF和F6之间的飞机即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

急速前进 库奇的飞机是谁制造的?(答案A)

A：创意工坊 黑默丁格

B：生化博士 黑默丁格

C：拆弹专家 黑默丁格

以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查库奇的飞机位置介绍最新相关资讯。