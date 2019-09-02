LOL峡谷彩蛋大搜查送披萨的小姐姐位置介绍 送披萨的小姐姐彩蛋位置介绍

2019-09-02 17:43:38 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

LOL峡谷彩蛋大搜查活动中送披萨的小姐姐这个彩蛋在哪呢？相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编就给大家带来了这个彩蛋的位置介绍。

LOL峡谷彩蛋大搜查送披萨的小姐姐在哪

这个彩蛋的位置在蓝色方红野区石头人处，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击石头人下方的希维尔即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

送披萨的小姐姐希维尔的原画背景里可以看到阿木木、安妮、克格汪还有鸡里奥。

以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查送披萨的小姐姐位置介绍最新相关资讯。