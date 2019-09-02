《黑相集：棉兰号》照片鲁莽者怎么获得 照片鲁莽者获取方式详览

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，没有什么是不能吃的这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。LOL峡谷彩蛋大搜查没有什么是不能吃的在哪这个彩蛋的位置在小龙坑附近的河道中，具体位置如图所示，这个彩蛋点击塔姆然后按下Ctrl+1即可完成彩蛋搜寻。彩蛋具体信息：点击(Ctrl+1

2019-09-01 | 0