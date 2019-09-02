lol9月3日更新到几点 lol9月3日停机更新公告

2019-09-02 17:29:14 来源：91单机游戏 编辑：二鲁粑粑

lol将会在9月3日迎来一次例行更新，但是好多小伙伴们都在问这次的更新时间是在什么时候，那么下面来和小编一起看看关于2019lol9月3日的停机更新公告吧!

lol9月3日更新到几点

按照lol以往的惯例来看的话，差不多都是每隔两个星期就会进行一次更新维护。

至于更新维护的时间，也都是一样的，不会有什么太大的变化!

LOL将在9月3日0点关闭排位赛入口(不影响已经在进行中的对局)，为凌晨3点全区停机维护，更新9.17新版本做准备，预计停机时间为01：00-12：00。

好啦，以上就是小编为大家带来的关于2019lol9月3日停机更新公告介绍啦!