异界锁链剑式雷基恩技能有哪些 异界锁链剑式雷基恩技能介绍

2019-09-02 17:03:05 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

异界锁链剑式雷基恩技能怎么样?有很多小伙伴们都不是清楚，那么下面就由91小编为来为大家带来剑式雷基恩技能一览吧，希望能够帮助到大家。

剑式雷基恩技能一览

剑式

擅长使用双手的剑来进行连续攻击，属近身攻击型雷基恩。

斩击

朝横竖斜的任意方向挥动雷基恩，能够切断电波及能量的流动。

集中

在摆出斩击姿势时，通过集中能够使周围时间的流动变得缓慢，令难以瞄準的目标变得容易瞄准。

干涉

通过将剑刺入能够干涉电子机器，吸收其中保存的资料。将吸收的资料解析后能够获得搜查必要的情报。

星神链剑式武器技能介绍就到这里了，想必各位玩家们都清楚了吧。