异界锁链腕式雷基恩技能有哪些 异界锁链腕式雷基恩技能介绍

2019-09-02 17:02:34 来源：91单机游戏 编辑：小蚂蚁

异界锁链腕式雷基恩技能是什么?有很多小伙伴们都不是清楚，那么下面就由91小编为来为大家带来腕式雷基恩技能一览吧，希望能够帮助到大家。

腕式雷基恩技能一览

腕式

使用巨大的手臂来进行打击或抓取，通过植入全身的武装进行战斗，属重武装型雷基恩。

合体

将腕式雷基恩像铠甲一样穿在身上后，能够使用其所持有的武装来进行战斗。并且在穿着时能够以浮游状态进行移动，在受到污染的地面上前进时不会受到伤害。

抓取

抓住沉重的门或是掉落的招牌等，能够将其移动或是朝远处投掷。此外，还能够把敌人抓向自己。