黑相集棉兰号完美结局怎么达成 黑相集棉兰号完美结局达成攻略一览

2019-09-02 16:17:10 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

黑相集棉兰号游戏中不同的选择会导致不同角色的最终结局不同，而全员不死就是最好的完结结局，那么怎么达成呢?下面小编给大家带来黑相集棉兰号完美结局达成方法一览。

完满结局达成方法

关乎完美结局的选项选择

哥哥回去

最后开船救

同时4人不死，拿枪的疯子也不死。

厨房拿刀

摧毁分离器

电台不说话求救

最后哥哥救出4人加那个拿枪的疯子。

全剧情后出现彩蛋被捅一刀的人下地找到了他们老大，老大红眼并掐住他。至此8人全部没死 ，当然被掐的那人估计还是要死了。