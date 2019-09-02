2019lpl夏季赛季后赛RNG vs TES视频地址 9月1日RNG vs TES视频重播回放介绍

2019-09-02 14:54:17 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

2019lpl夏季赛季后赛RNG vs TES比赛将于9月1日结束，不少错过这场精彩比赛的小伙伴们都非常想找到这场比赛的回放，下面小编就为大家带来这场比赛所有赛局的回放。

2019lpl夏季赛季后赛RNG vs TES比赛视频直播

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RNG

RoyalNeverGiveUp

始创于2015年的RNG已经代表LPL出战了四届全球总决赛，也曾拿到过前四名的最好成绩。2018年RNG表现出了惊人的统治力，他们拿下了LPL春季赛和夏季赛、洲际对抗赛以及2018季中冠军赛在内的冠军，如今他们将以全新的精神面貌征战2019!

TES

TopEsports

TopsportsGaming更名为TopEsports，队伍简称TES，除去队伍名称变更外，TES俱乐部LOGO也进行了升级，在原本的LOGO中提取最为精简的“头盔”元素，在表达俱乐部年轻无畏的勇士精神同时，也与俱乐部“搏至则无憾”的Slogan更为贴近。队伍将始终向着梦想向上前行，不断成长成熟，向世界赛的目标努力拼搏。滔搏电竞，将始终贯彻电子竞技精神，做有态度的电子竞技。群山皆巍峨，难挡向上心，搏至则无憾!

以上就是小编为大家带来的9月1日RNG vs TES视频重播回放最新相关资讯。