2019dnf国庆套什么时候上线 2019dnf国庆套上线时间一览

2019-09-02 14:51:49 来源：91单机游戏 编辑：十一

2019年十一国庆节马上就要到了，有许多小伙伴在好奇今年dnf的国庆套在什么时候上线?想知道的小伙伴赶快来和91小编一起瞧瞧dnf国庆套的上线时间介绍吧!

dnf2019国庆套什么时候上线

今年的国庆套应该会有新天空套上架,而2019年国庆套上线时间应该9月20日左右,和去年上架时间相近。

每年国庆节都要进行新一轮的绝版天空追忆,今年同样不例外。稀有装扮应该是史派克最后也是最有效的骗氪手段了,尤其是今年各种礼包狂轰滥炸,平民玩家折腾的苦不堪言,牧青甚至连商城打开的兴趣都没有,仅仅6月份前后策划就给出了7套礼包,不知道有谁能顶得住。

以上就是小编为大家带来的关于2019dnf国庆套上线时间介绍啦!