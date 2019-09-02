哆啦A梦牧场物语体力是什么时候恢复？游戏实用技巧介绍

2019-09-02 09:07:36 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

哆啦A梦牧场物语是一款以哆啦A梦为主题的模拟经营类游戏，这款游戏中可以获得很多材料制作出不同的物品，体力是游戏中一个很重要的组成部分，那么各位小伙伴们知道体力是什么时候恢复吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下游戏实用技巧介绍，希望能帮助到大家。

哆啦A梦牧场物语游戏实用技巧

1.21点前睡觉恢复100%体力。24点前睡觉恢复90%体力。3点前睡觉恢复60%体力。3点及以后睡觉：如果剩余体力大于等于10%，会6点起床恢复30%体力;如果剩余体力小于10%，会9点起床恢复100%体力。

2.连续钓鱼，第一条大概10秒出现，第二条大概15秒出现，第三条大概25秒出现，第四条大概50秒出现，第五条大概100秒出现，第六条大概200秒出现。惩罚重置需要28秒，例：我9:00钓到了第三条鱼，如果我先干点别的事，等到9:28再继续钓鱼，那么下一条鱼的等待时间是10秒而不是50秒。

3.作物从半星到五星需要每天施高级肥栽种三轮，少一天都到不了五星。五星种子想要不降星需要施(种植天数/4向上取整)次高级肥，再收获想要不降星需要的施肥次数同第一次收获，例：一作物第一次收获9天，第二次收获4天，第一次收获想要不降星需要施肥3次，第二次收获想要不降星也需要施肥3次。