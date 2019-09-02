哆啦A梦牧场物语百合花在什么地方?百合花获取地点介绍

2019-09-02 09:02:12 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

哆啦A梦牧场物语是一款以哆啦A梦为主题的模拟经营类游戏，这款游戏中可以获得很多材料制作出不同的物品，那么各位小伙伴们知道百合花在什么地方吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下百合花获取地点介绍，希望能帮助到大家。

百合花获取地点介绍

获取位置一：在第二年夏季开始去山上会有几率获得，不过概率很小，纯看脸。

获取位置二：可以直接去杂货店购买，不过记住要在第二年的时候才开始卖，第一年的时候是没有的。