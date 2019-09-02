和平精英滑铲射击怎么操作?滑铲射击技巧

2019-09-02 08:55:51 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

和平精英是一款反恐军事竞赛体验手游，此款游戏是目前比较火的一款游戏，滑铲射击技巧是游戏中一个很重要的技巧，那么各位小伙伴们知道和平精英滑铲射击怎么操作吗？相信还有很多小伙伴不太清楚，接下来和大家一起分享一下滑铲射击技巧，希望能帮助到大家。

和平精英滑铲射击技巧

1、首先我们滑铲射击时人是往前冲的，所以我们的准心要朝着滑行的反方向拖动，保持准心一直在敌人的身上，我们在滑铲的时候，敌人很难打中我们，所以我们不要急躁，滑动速度要和我们滑行的速度保持一致，这一点可以在训练场中多多训练。

2、滑铲射击的准心是模糊的，所以我们在打人的时候尽量朝着对面的小腹到胸口一块进行射击，射击头部很有可能射歪。

3、我们在滑铲时，要注意滑铲的距离和站起的时间，控制好这个时间来调整枪口可以让我们的命中率大大提升。

总结：这些技巧都是急需要玩家们自己去多多练习的，滑铲射击在游戏中是属于比较高端的操作了!