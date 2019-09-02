LOL峡谷彩蛋大搜查没有什么是不能吃的怎么寻找 峡谷彩蛋大搜查没有什么是不能吃的详细位置介绍

2019-09-01 17:24:00 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，没有什么是不能吃的这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置。

LOL峡谷彩蛋大搜查没有什么是不能吃的在哪

这个彩蛋的位置在小龙坑附近的河道中，具体位置如图所示，这个彩蛋点击塔姆然后按下Ctrl+1即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

点击(Ctrl+1)键，塔姆会吐出他吃过的东西，有鞋子/鱼骨头/头盔，还有龟壳?

以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查没有什么是不能吃的位置介绍最新相关资讯。