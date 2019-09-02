LOL峡谷彩蛋大搜查剑之舞怎么寻找 峡谷彩蛋大搜查剑之舞详细位置介绍

2019-09-01 17:21:54 来源：91单机游戏 编辑：msc

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，剑之舞这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置，想知道的小伙伴快来看看吧。

LOL峡谷彩蛋大搜查剑之舞在哪

这个彩蛋的位置在红色方上路一塔前方，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击剑魔前的瑞文即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

当荆棘女王婕拉击杀对面队伍的亡灵勇士塞恩是，会额外获得两个金币。

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