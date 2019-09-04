LOL峡谷彩蛋大搜查变色之刃怎么寻找 LOL峡谷彩蛋大搜查变色之刃位置介绍

在LOL新出的峡谷彩蛋大搜查活动中，变色之刃这个彩蛋不少玩家不知道在哪，下面小编就为大家带来这个彩蛋的位置，想知道的小伙伴快来看看吧。
这个彩蛋的位置在蓝色方上分野区的蛤蟆处，具体位置如图所示，这个彩蛋需要点击一下派克然后按下Ctrl+5即可完成彩蛋搜寻。
彩蛋具体信息：
点击(Ctrl+5)键，派克的刀会改变颜色。
以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查变色之刃位置介绍最新相关资讯。
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DNF是一款动作类游戏，DNF在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下面小编为大家带来巴卡尔篇的答案。不知只不觉中玩家们的意见和DNF度过十一年了，在11年当中陪伴玩家们的还有着各大使徒，在DNF新出的使徒问答活动中9月4日的问题是巴卡尔篇，下