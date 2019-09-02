三国志14孙权怎么样？孙权背景介绍

2019-09-01 11:12:42 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

曹操是三国志14中的一个登场人物，那么各位小伙伴知道三国志14孙权怎么样吗？相信还有很多玩家不是很清楚，接下来和大家一起介绍一下孙权背景介绍，希望能帮助到大家。



孙权[仲谋]

孙坚次男。其母为正室的吴氏，孙策之弟。吴国大帝。

演：年轻时继承孙策之位支配江东。208年讨伐了杀父仇人黄祖，和刘备结盟在赤壁之战中击退曹操。之后在合淝与曹操军交战，但因争夺荆州而与刘备对立却逐渐表面化。之后联合曹操杀死刘备的义弟关羽，并在夷陵之战打败为关羽复仇而来的刘备，支配了荆州。刘备死后，再次和蜀国同盟并且和魏国断交。229年建立吴国。

史：年轻时被评为掌握人才的能力在孙策之上，但晚年却引发继承者的问题，致使陆逊等诸多能臣死去。