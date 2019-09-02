三国志14刘备怎么样？刘备背景介绍

2019-09-01 11:10:26 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

刘备是三国志14中的一个登场人物，那么各位小伙伴知道三国志14刘备怎么样吗？相信还有很多玩家不是很清楚，接下来和大家一起介绍一下刘备背景介绍，希望能帮助到大家。

刘备[玄德]

汉之中山靖王刘胜之子孙。蜀之昭烈皇帝。刘禅之父。

演：桃园三结义时与关羽、张飞结为义兄弟，于黄巾党及董卓之讨伐战中表现杰出。虽受徐州牧陶谦之请求接掌其地位，却为吕布所夺，故投靠曹操。受献帝赐与皇叔称号，参与曹操暗杀计划但事迹败露。故远走投靠袁绍及刘表。以三顾茅庐之礼迎请诸葛亮后，支配荆州益州建立起一大势力范围。自曹操处夺走汉中成为汉中王，于221年建蜀国。为报关羽之仇进攻吴国，但惨败于陆逊后病殁。

史：喜好狩猎及音乐，并重视自身之修养。