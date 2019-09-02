云顶之弈最新小小英雄改了什么?最新小小英雄改动内容一览

2019-09-01 11:01:11 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

云顶之弈小小英雄因为外表可爱受到了不少玩家的喜爱，更有玩家大肆氪金为了得到一个3X的小小英雄，此次英雄联盟上新星之守护者皮肤时应该会同时上线小小英雄星之守护者皮肤，那么各位小伙伴知道最新小小英雄改了什么吗？相信还有很多玩家不是很清楚，接下来和大家一起介绍一下最新小小英雄改动内容一览，希望能帮助到大家。

最新小小英雄改动内容一览

本次更新的三款星之守护者皮肤专属小小英雄分别为：Dango、Fuwa、Shisa。

目前只有Dango公布了6种形态，其余两只小小英雄Fuwa和Shisa暂时待定。

本次三只小小英雄的画风区别非常明显，Dango走软萌路线，Fuwa则是忧郁画风，可以确定的星之守护者索拉卡的伴生宠物Shisa则较为暴躁。

热补丁内容为：

棋子 潘森：

法力值：100/150增加到150/200。

护甲：100降低至80。

法术伤害：15%/30%/45%降低至10%/20%/30%。

晕眩持续时间：4/6/8秒改为全星级2秒。

羁绊改动：

护卫：50护甲降低至35护甲。

狂野：己方所有单位普通攻击无法被闪避。

潘森重做上线后，虽然在召唤师峡谷胜率偏低“郁郁不得志”外，在云顶之弈中却大放异彩，护卫潘神成为制霸一方的存在。

以上就是关于云顶之弈最新小小英雄改动内容一览的相关分享，希望对大家了解最新动态有帮助。