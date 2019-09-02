云顶之弈9.17版本潘森是什么种族？潘森技能分析

2019-09-01 10:57:09 来源：91单机游戏 编辑：兔兔

美服已经更新9.17版本了，新英雄潘森也随之上线，那么潘森在云顶之役中好用吗？知道潘森是什么种族吗？相信还有很多玩家不是很清楚，接下来和大家一起介绍一下云顶之弈潘森英雄介绍，希望能帮助到大家。

9.17版本潘森技能分析

5金币新英雄：潘森

种族：龙

职业：护卫

技能：大荒星陨

潘森跃至空中，冲向最远的敌人，将他们震晕4/6/8秒。路径上的敌人会受到最大生命值15/30/45%的魔法伤害，并且在10秒内灼烧最大生命值20%的真实伤害，附带重伤效果。

简析：2护卫属性能够提供不俗的抗性，2龙更是有着极高的魔抗。可见游戏后期，拿到潘森，基础的2护卫、2龙能够为潘森提供极高的承伤能力。而大招的范围伤害和控制也不俗，潘森的装备就显得极为关键了，鬼书无疑是最佳选择。而外服兴起的6法师潘森(悠米变法师)，更能够一个R清场收割。

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