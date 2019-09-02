DNF月饼配方是什么 DNF月饼配方获取攻略详解

2019-08-31 12:35:40 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF月饼配方怎么获得?月饼配方是什么?相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了DNF月饼配方获取攻略的详细介绍!

DNF月饼配方获取攻略

玩家可以通过获得的月饼硬币在赛丽亚的房间和月饼商人购买月饼配方和月饼材料，玩家根据不同配方所需要的材料进行月饼制作。

不同的月饼的效果是不同的，鲜肉月饼可以将角色变大5分钟，豆沙月饼+50力/智/体/精持续5分钟，五仁月饼增加10%经验值，干果月饼增加20%攻击/移动/施放速度持续五分钟，海鲜月饼增加20%经验值，南瓜月饼恢复30%HP/MP同时解除异常状态，神器月饼可以将角色变成月饼持续5分钟。

以上就是小编为大家整理的关于DNF月饼配方获取攻略的全部内容，希望能对大家有所帮助，祝大家游戏愉快!