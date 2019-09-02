DNF海鲜月制作配方一览 DNF海鲜月制作方法介绍

2019-08-31 12:31:28 来源：91单机游戏 编辑：﹍ɑ。群℡

DNF是一款动作类游戏，DNF海鲜月饼怎么做?海鲜月饼制作配方是什么?相信有些小伙伴还不是很清楚，那么下面小编给大家带来了DNF海鲜月饼制作配方一览的详细介绍!

DNF海鲜月饼制作配方一览

这个材料的话是需要海味干货的，另外两种还是和之前是一样的，需要粉和鸡蛋的。这个使用之后只有一种作用，那就是可以增加百分之20的经验值的。

对等级也是有所要求的，需要玩家们的等级达到85级到94级之间才可以，还没有达到等级要求的玩家爱恶魔女需要多做一些任务，达到要求之后才可以使用哦。

另外这个月饼的材料是没有限制的，大家可以制作无数个都是可以的。

以上就是小编为大家整理的关于DNF海鲜月饼制作配方一览的全部内容，希望能对大家有所帮助，祝大家游戏愉快!