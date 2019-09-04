dnf赛利亚的馈赠奖励有哪些 赛利亚的馈赠道具奖励解析

2019-08-31 11:51:43 来源：91单机游戏 编辑：沐兮

赛利亚的馈赠dnf游戏中新上线的，那么在游戏中赛利亚的馈赠怎么获得?奖励是什么呢？很多玩家都不知道，下面就跟着91手游网小编来看看吧！

赛利亚的馈赠道具奖励解析：

dnf赛利亚的馈赠道具奖励介绍

1.玩家在活动期间第一次登陆游戏将会获得一个赛利亚的馈赠(第一周)，注意要手动领取。该道具每天可开启一次，内含星空票和鸟背通行证，可自选，并会在获得的7天后删除。

2.重点在于开启第4次时，可额外获得一个纯净的增幅书，所以一定不要忘记开。相比以前，这次获取增幅书比较容易。同样之后会在第二周获得一个赛利亚的馈赠(第二周)内含物品同第一周一样，但是这个在开启4次后，可获得一个宠物宝珠自选礼盒。