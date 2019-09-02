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LOL峡谷彩蛋大搜查123木头人位置在哪 123木头人彩蛋位置介绍

2019-08-31 11:43:19来源：91单机游戏编辑：﹍ɑ。群℡

LOL峡谷彩蛋大搜查活动中123木头人这个彩蛋在哪呢？估计有些小伙伴还不是很很清楚，那么下面小编给大家带来了这个彩蛋的位置介绍。

54.png

LOL峡谷彩蛋大搜查123木头人在哪

LOL峡谷彩蛋大搜查123木头人在哪 LOL峡谷彩蛋大搜查123木头人位置介绍

这个彩蛋的位置在蓝色方的蓝Buff处，具体位置如图所示，这个彩蛋只需要点击末日使者费德提克即可完成彩蛋搜寻。

彩蛋具体信息：

末日使者费德提克站立后一段时间会像稻草人一样完全静止不动。

以上就是小编为大家带来的LOL峡谷彩蛋大搜查123木头人位置介绍最新相关资讯。

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